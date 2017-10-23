Латвийский кикбоксер Джавадов будет биться за титул чемпиона мира

Лучший латвийский кикбоксер в весовой категории до 77 кг Заур Джавадов готовится к бою за звание чемпиона мира. "Латвийский ниндзя" 28 октября в "Арене Рига" сразится с действующим чемпионом мира Сергеем Морари из Молдовы.

Бывший чемпион Европы Джавадов уже больше месяца тренируется в Таиланде, чтобы как можно лучше подготовится к предстоящему бою с действующим чемпионом мира. Поединок с Морари — серьезнейший вызов для 30-летнего латвийского бойца.

"Я всегда мечтал стать чемпионом мира. Теперь мечта может осуществиться, — приводит слова Джавадова Sportacentrs.com. — Рад, что смогу сразиться за столь важный титул у себя на родине, среди своих болельщиков. Конечно, это дополнительная ответственность, но, как говорится, дома и стены помогают".

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Вместе с Джавадовым в Таиланд поехали и его одноклубники — Кристап Булмейстарс и Вячеслав Тевиньш, а также латвийские бойцы ММА Михаил Циркунов, Хасан Межиев и Даниил Весненок.

Право на бой с Морари рижанин получил в начале этого года, когда победил на турнире претендентов "King Of Kings" с участем четырех спортсменов. В полуфинале Заур победил литовца Мантаса Станкиса, а в финале побил молдаванина Константина Русу.

Морари владеет чемпионским титулом с 2015 года. На счету 34-летнего молдаванина 36 побед (15 — нокаутом) и 9 поражений в 45 боях. Джавадов провел 41 поединок на профессиональном ринге и одержал 31 победу (11 — нокаутом) при 10 поражениях.