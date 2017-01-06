После новогодней паузы возобновился регулярный чемпионат Единой лиги-ВТБ. Первый матч в 2017 году по календарю приняла Рига, где местный ВЭФ принимал северных соседей — таллинский "Калев".

Исход встречи в свою пользу латвийский клуб решил в концовке второй четверти, когда провел ударный отрезок (14:0) во главе с вернувшимся в команду центровым Мартыньшем Мейерсом, который с 15 очками в итоге стал самым результативным у вэфовцев.

"Калев", правда, в заключительной 10-минутке сумел сократить отставание до "-5", но хозяева площадки оказались готовы к такому развитию событий и в итоге добились пятой победы в чемпионате — 78:66.

По словам главного тренера рижан Яниса Гайлитиса, одним из ключевых факторов победы стало то, что команда мало ошибалась. "Мы совершили всего 6 потерь. Правда, всю игру провести на высоком уровне нам не удалось, но и соперник столкнулся с подобной проблемой", — отметил наставник ВЭФа.

Отметим также, что помимо Мейерса, в командную копилку победителей значимый вклад сделали капитан вэфовцев Янис Блумс (14 очков) и Марек Мейерис (13).

ВЭФ с равным балансом (5 побед — 5 поражений) занимает в чемпионате 7 место и следующий матч проведет дома с соседом по турнирной таблице, красноярским "Енисеем".

Единая лига-ВТБ:

ВЭФ (Рига) — Калев (Таллин, Эстония) 78:66 (17:17, 25:14, 19:17, 17:18)

ВЭФ: Мартиньш Мейерс (15 + 7 подборов), Янис Блумс (14 + 5 подборов + 5 передач), Марек Мейерис (13 + 8 подборов + 5 передач), Кристофер Ричард (10), Арманд Шкеле (10), Арнас Лабуцкас (10), Илья Громов (4), Абдул Гадди (2), Арнольд Хелманис.

Калев: Демонте Харпер (18 + 8 подборов), Эрик Кеедус (14 + 6 подборов)…

5 января. Рига. Олимпийский центр. 700 зрителей.

1. ЦСКА 10-1

2. УНИКС 10-1

3. Химки 8-2

4. Локомотив-Кубань 8-2

5. Зенит 7-3

6. Астана 5-5

7. ВЭФ 5-5

8. Енисей 5-6

===============

9. Цмоки-Минск 3-7

10. Н.Новгород 2-7

11. Автодор 2-8

12. Калев 2-9

13. Парма 0-11