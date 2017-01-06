Исход встречи в свою пользу латвийский клуб решил в концовке второй четверти, когда провел ударный отрезок (14:0) во главе с вернувшимся в команду центровым Мартыньшем Мейерсом, который с 15 очками в итоге стал самым результативным у вэфовцев.
"Калев", правда, в заключительной 10-минутке сумел сократить отставание до "-5", но хозяева площадки оказались готовы к такому развитию событий и в итоге добились пятой победы в чемпионате — 78:66.
По словам главного тренера рижан Яниса Гайлитиса, одним из ключевых факторов победы стало то, что команда мало ошибалась. "Мы совершили всего 6 потерь. Правда, всю игру провести на высоком уровне нам не удалось, но и соперник столкнулся с подобной проблемой", — отметил наставник ВЭФа.
Отметим также, что помимо Мейерса, в командную копилку победителей значимый вклад сделали капитан вэфовцев Янис Блумс (14 очков) и Марек Мейерис (13).
ВЭФ с равным балансом (5 побед — 5 поражений) занимает в чемпионате 7 место и следующий матч проведет дома с соседом по турнирной таблице, красноярским "Енисеем".
Единая лига-ВТБ:
ВЭФ (Рига) — Калев (Таллин, Эстония) 78:66 (17:17, 25:14, 19:17, 17:18)
ВЭФ: Мартиньш Мейерс (15 + 7 подборов), Янис Блумс (14 + 5 подборов + 5 передач), Марек Мейерис (13 + 8 подборов + 5 передач), Кристофер Ричард (10), Арманд Шкеле (10), Арнас Лабуцкас (10), Илья Громов (4), Абдул Гадди (2), Арнольд Хелманис.
Калев: Демонте Харпер (18 + 8 подборов), Эрик Кеедус (14 + 6 подборов)…
5 января. Рига. Олимпийский центр. 700 зрителей.
1. ЦСКА 10-1
2. УНИКС 10-1
3. Химки 8-2
4. Локомотив-Кубань 8-2
5. Зенит 7-3
6. Астана 5-5
7. ВЭФ 5-5
8. Енисей 5-6
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9. Цмоки-Минск 3-7
10. Н.Новгород 2-7
11. Автодор 2-8
12. Калев 2-9
13. Парма 0-11