На соревнованиях по легкой атлетике в Елгаве латвийский копьеметатель Роландс Штробиндерс броском на 83,42 метра обновил не только личное достижение, но и выполнил норматив на предстоящий чемпионат мира в Лондоне.

Соревнования в Елгаве являются этапом Кубка Sportland и проводятся под эгидой Латвийского легкоатлетического союза. Штробиндерс стал победителем соревнований, улучшив личный рекорд на 5 сантиметров (предыдущий был установлен 2 года назад на Кубке Риги). Второе место занял Ансис Брунс с броском на 75,79 метров.

Это была последняя попытка выполнить норматив на соревнованиях в Латвии: в других странах турниры будут проводиться до 23 июля. Нормативом на ЧМ является 83,00 метра. Таким образом, Штробиндерс получил право выступить на мировом форуме в Лондоне.

Роландс Штробиндерс — обладатель шестого лучшего результата в истории Латвии (с новой конструкцией копья). Его дебют на ЧМ состоялся два года назад в Пекине (19-е место). На Олимпиаде в Рио он не смог преодолеть квалификацию и занял в итоге 28-е место.