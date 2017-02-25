На мировом первенстве по бобслею и скелетону в немецком Кенигзее сегодня первые две попытки провели экипажи-четверки бобслеистов. Латвию здесь представляли два экипажа.

Четверка во главе с пилотом Оскаром Киберманисом и разгоняющими Матисом Микнисом, Райвисом Зирупсом и Янисом Янсоном показала в первом заезде 12-е время. Во втором они проехали лучше — второе время на разгоне (4,75) и седьмое на финише. В итоге по сумме двух попыток Киберманис&Со занимают пока 11 место, уступая лидеру Йоханнеса Лохнеру из Германии почти полсекунды.

Второй латвийский квартет — пилот Оскар Мелбардис, разгоняющие Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга — прибыли в Кенигзее с намерением защитить прошлогодний титул чемпионом мира. Тогда в Инсбруке они по сумме четырех заездов сумели опередить немецкий экипаж Франческо Фридриха.

Сегодня Мелбардис&Cо с ходу установили рекорд на разгоне трассы в Кенигзее (4,74), но по ходу ее прохождения все-таки немного уступили и Лохнеру, и Фридриху. Во второй попытке квартет Мелбардиса разогнался на одну сотую еще быстрее, но ближе к концу, к сожалению, допустил небольшую ошибку, однако сумел показать второе время. А быстрее всех второй заезд получился у четверки Фридриха, тогда как лидировавший Лохнер финишировал с шестым результатом и позволил конкурентам приблизиться вплотную.

Перед завтрашним стартом преимущество Лохнера над Фридрихом составляет всего три сотых, над Мелбардисом — одна десятая.

ЧМ-2017. Бобслей (Кенигзее, 25 февраля). Мужчины. Четверки. После двух попыток из четырех.

1. Германия (Йоханнес Лохнер, Маттиас Кагербхубер, Джошуа Блум, Кристиан Расп) — 1.36,82.

2. Германия (Франческо Фридрих, Санди Бауэр, Грегор Бермбах, Торстен Маргис) — 1.36,85.

3. Латвия (Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга) — 1.36,92…

11. Латвия (Оскар Киберманис, Матис Микнис, Райвис Зирупс, Янис Янсонс) — 1.37,27…