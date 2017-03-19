По итогам первого заезда лидерство захватил российский экипаж Александра Касьянова, которому единственному удалось выехать из 50 секунд (49,99). Второй шла четверка Оскара Киберманиса (0,08 секунды), третьим немец Нико Вальтер (50,10) и четвертую строчку делили сразу три квартета — швейцарца Рико Петера, латвийца Оскара Мелбардиса и канадца Джастина Криппса (у всех — 50,15).

Во второй попытке четверка Мелбардиса показала третье время, а экипаж Киберманиса,несмотря на лучший разгон (4,87), оказался только пятым. Правда, опередить одному Оскару другого не удалось: Киберманис по сумме двух заездов оказался быстрее на три сотых Мелбардиса и занял третье место. На второе поднялись швейцарцы, а первое место уверенно взяли россияне.

Александр Касьянов и стал обладателем Кубка мира в четверках, сумев в итоге не уступить первенство Рико Петеру. Латвийские ведущие четверки в этом сезоне пропустили два первых североамериканских этапа Кубка мира, по разу сумели стать первыми, а в итоговой классификации расположились на 11-м (Оскар Киберманис) и 13-м (Оскар Мелбардис) местах.

В комбинированном зачете (двойки+четверки) победу одержал немец Франческо Фридрих, который всего на три пункта обошел Касьянова. Лучший результат среди латвийских пилотов здесь у Киберманиса (10-я позиция).

Кубка мира-2016/17. Бобслей (Пхенчхан, 19 марта). Мужчины. Четверки.

1. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев) — 1.39,96.

2. Швейцария (Рико Петер, ван дер Зюйде, Алекс Бауманн, Томас Амрхайн) — 1.40,19.

3. Латвия (Оскар Киберманис, Янис Янсон, Матис Микнис, Райвис Зирупс) — 1.40,22…

4. Латвия (Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга) — 1.40,25…

Итоговый зачет Кубка мира-2016/17. Бобслей. Экипажи-четверки:

1. Александр Касьянов (Россия) — 1500.

2. Рико Петер (Швейцария) — 1471.

3. Стивен Холкомб (США) — 1362…

11. Оскар Киберманис (Латвия) — 1009…

13. Оскар Мелбардис (Латвия) — 931…

23. Унис Жалимс (Латвия) — 352…

Итоговый комбинированный зачет КМ-2016/17 (двойки + четверки).

1. Франческо Фридрих (Германия) — 2769.

2. Александр Касьянов (Россия) — 2766.

3. Стивен Холкомб (США) — 2693…

10. Оскар Киберманис (Латвия) — 2147…

14. Оскар Мелбардис (Латвия) — 1741…

17. Угис Жалимс (Латвия) — 1288…