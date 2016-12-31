Латвийский пловец Оскар Удрис уличен в применении запрещенного препарата мельдоний. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Антидопинговый отдел Государственного спортивного медицинского центра.

Допинг-проба была взята у спортсмена в конце ноября: в анализах Удриса выявлены следы препарата "Мельдоний", который с 1 января 2016 года внесен Международным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных.

За применение запрещенного препарата Оскару Удрису грозит двухлетняя дисквалификация, срок окончания которой — 24 ноября 2018 года.

Летом этого года легкоатлет Арнис Румбениекс, специализирующийся на спортивной ходьбе, стал первым публично известным латвийским спортсменов, допинг-проба которого дала положительный результат на мельдоний. Поскольку у него превышение нормы было незначительным, ходок был допущен до Олимпиад-2016 в Рио.

Ранее WADA опубликовала список запрещенных препаратов на 2017 год, в него вновь включен мельдоний — производимый в Латвии медикамент "Милдронат". С 2017-го в список запрещенных попали лиздексамфетамин (Lisdexamfetamine) — психостимулятор, применяемый при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью у взрослых и детей, и никоморфин.

Мельдоний попал в список запрещенных с 1 января 2016 года. После этого положительный результат на это вещество дали допинг-пробы почти 300 спортсменов, которые утверждали, что прекратили принимать мельдоний в указанные сроки.

В апреле WADA заявило, что содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым показателем.

В WADA также опубликовали данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма. Были установлены пограничные концентрации препарата, которые еще обнаруживаются в моче спортсменов, но позволяют судить о прекращении его применения до 1 января 2016 года. После этого большинство отстраненных атлетов вернулись к соревнованиям.

Российскую теннисистку Марию Шарапову, в допинг-пробе которой присутствие мельдония было гораздо выше нормы, дисквалифицировали на два года. Шарапова оспорила этот вердикт в суде Лозанны, и ей сократили дисквалификацию до 15 месяцев. В официальных соревнованиях 29-летняя россиянка сможет участвовать с 26 апреля 2017 года.

В июле этого года в WADA заявили, что с 1 октября мельдоний не должен обнаруживаться в допинг-пробах спортсменов, заявляющих, что употребляли его до внесения в запрещенный список веществ.

До 30 сентября 2016 года допустимой была концентрация мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг). В случае выявления препарата в таком объеме атлет не понесет наказания при условии, что не будет других доказательств его употребления после запрета. Обнаружение препарата в допинг-пробе, сданной после 1 октября, приведет к дисквалификации в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом.