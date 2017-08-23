Латвийский предприниматель Валерий Белоконь решил оставить должность директора английского футбольного клуба "Блэкпул", которым он владеет, и делегировать на этот пост Нормунда Малначса. Последний уже работал директором в "Блэкпуле".

Белоконь считает, что для развития "Блэкпула" будет лучше, если каждодневные дела клуба будет вести человек, свободный от эмоциональных разногласий между владельцами этого футбольного проекта. Об этом порталу Delfi сообщила представительница акционерного общества "Belokon Holdings" Илона Скуйя.

"Разногласия, которые копились долгое время, уже в суде. Они не должны мешать деятельности клуба. Решение должно быть принято только на основании спортивных целей "Блэкпула" и профессиональных аргументов со взглядом в будущее, а не в прошлое", — говорится в пресс-релизе.

С уходом Белоконя на пост директора "Блэкпула" возвращается Нормунд Малначс, человек с большим опытом работы в футбольном руководстве. В этой должности Малначс отработал в прошлом шесть лет — с 2006 по 2012 год.

"Блэкпул" — английский футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1887 году. Домашним стадион команды — "Блумфилд Роуд" — вмещает 17 338 зрителей. Традиционные клубные цвета — оранжево-белые. В настоящий момент команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе.