Крузе выступал в супертяжелой весовой категории (свыше 120 кг), где серьезную конкуренцию ему попытался составить эстонец Раст Сиим. Однако валмиерчанин остался всего в 10 килограммах он повторения принадлежащего ему же континентального рекорда в троеборье (965 кг) и в третий раз в карьере завоевал титул чемпиона Европы.

В весовой категории до 120 кг в соревновании взрослых атлетов шестое место с результатом в сумме 800 кг занял Александр Григорьев из Айзкраукле.

16-летний Антон Путнис из Резекне принес Латвии еще одну медаль, став вице-чемпионом Европы в молодежной конкуренции (U-18) в весовой категории до 93 кг. Его суммарный результат составил 630 кг. Его соотечественник Калвис Дауксте из Сигулды с суммой 562,5 кг остался здесь седьмым.