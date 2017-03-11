Латвийский снукерист Родион Юдин не смог предолеть стадию 1/8 финала юниорского чемпионата Европы (U-21), который проходит на Кипре.

На групповом этапе 19-летний Юдин выиграл все три матча и вышел в плей-офф с девятым номером "посева". В 1/16 финала он со счетом 4-3 победил 16-летнего француза Нила Венсана, но в 1/8 финала проиграл французу Бриану Ошойски (1-4).

От Латвии на юниорском первенстве Европы по снукеру помимо Юдина выступали еще двое участников. 16-летний Сергей Сергеев и 11-летний Филип Калныньш одержали по одной победе из четырех матчей и не вышли из своих групп.

Ранее Сергеев и Калныньш приняли участие в юношеском чемпионате Европы (U-18). Первый из них проиграл в 1/16 финала, второй выбыл после первого же матча.

На следующей неделе Родион Юдин и Марис Волайс сыграют на чемпионате Европы среди взрослых.