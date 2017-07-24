Молодой латвийский снукерист Родион Юдин стал победителем Открытого Кубка Минска-2017. В полуфинале он со счетом 3-1 обыграл россиянина Михаила Терехова, а в финале со счетом 4-3 взял верх над лучшим польским игроком Матеушем Барановски.

В финале Родион Юдин (1997 г.р.) из Саласпилса отметился брейками в 77, 52 и 41 очко, а максимальная серия его ровестника Барановски составила 40 очков.

"Рад, что выиграл этот турнир, ведь в прошлом году у меня не получилось это сделать, а я ехал именно за этим. Теперь сыграл достаточно хорошо, чтобы выиграть турнир. Были моменты, конечно, когда мог проиграть в матче с Матеушем, в частности, в предпоследнем и последнем фреймах", — сказал Родион Юдин после финала.

Всего в Открытом Кубке Минска по снукеру выступали 38 участников из шести стран — Беларуси, Латвии, Литвы, России, Польши и Украины. От Латвии помимо Юдина стартовал Артур Кеньгис (2000 г.р.): юный рижанин поделил 33-38-е места.

Итоговую таблицу турнира и результаты можно посмотреть здесь.