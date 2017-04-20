Бывший защитник и тренер рижского "Динамо" Виктор Игнатьев отправлен в отставку московским "Спартаком" со всем тренерским штабом.

Московский "Спартак" сегодня объявил об отставке всего тренерского штаба во главе и исполнявшим обязанности главного тренера команды Алексеем Ярушкиным и его помощниками Виктором Игнатьевым и Даниилом Марковым. При этом тренер по вратарям Стефан Перссон остается в команде и продолжит работу в новом штабе.

46-летний Виктор Игнатьев работал в "Спартаке" с начала сезона-2016/17 под руководством Германа Титова, которого и сменил в октябре 2016-го Ярушкин. Ранее Игнатьев входил в тренерские штабы московского и рижского "Динамо".

"Красно-белые" по итогам регулярного чемпионата-2016/17 не смогли выйти в плей-офф, заняв с 66 очками предпоследнее место в Западной конференции. Ниже оказались только рижские динамовцы.