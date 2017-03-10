17-летний Эрбс соревновался в олимпийской дисциплине — стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В квалификации ему удалось выбить 570 очков из 600 возможных, занять восьмое место и получить последний билет в финал.
В восьмерке лучших после первых серий Эрнест шел на 4-5 местах, а ближе к концу соревнований сумел выиграть спор за третье место у представителя Армении Завена Игитяна. Результат Эрбса — 216,7 очков.
Победителем с новым юниорским мировым рекордом (239,8) стал россиянин Антон Аристархов, совсем немного ему уступил итальянец Паоло Монна.
Два других участника от Латвии в этой дисциплине — Рихард Зорге (559) и Кришьянис Баракс (550) — заняли в квалификации 37-е и 50-е места соответственно среди 55 участников.
В общем зачете латвийские стрелки остались девятыми в конкуренции 14 команд.