Латвийский специалист Артур Шталбергс покидает пост главного тренера баскетбольного клуба "Нижний Новгород" по истечении контракта на один сезон, сообщает официальный сайт российской команды.

Шталбергс возглавил "Нижний" в мае прошлого года. До того он на протяжении двух лет был в "Нижнем" ассистентом соотечественника Айнара Багатскиса, который перебрался сперва в турецкую "Дарушафаку" помощником Девида Блатта, а затем возглавил тель-авивский "Маккаби".

Со Шталбергсом во главе "Нижний Новгород" впервые не смог пробиться в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Правда, специалисты признают, что латвийскому тренеру было непросто, учитывая насколько часто команда теряла игроков из-за травм.

К тому, что клуб начинает поиск нового главного стало ясно, когда в Нижний прибыл в качестве спортивного директора бывший наставник команды Зоран Лукич.

Сам Шталбергс в заключительном слове отметил следующее: "Ставя точку, могу сказать, что чувствую себя, как в сказке, где главному герою пришлось преодолеть много испытаний. Да, несмотря на то что по ходу сезона травмировались игроки, которые должны были приносить результат, мы шаг за шагом двигались к своей цели — создать новую команду. К сожалению, пара недостигнутых побед определили мою судьбу в "Нижнем Новгороде", но я уверен, что это не должно остановить движение команды к ее развитию и развитию баскетбола в городе. Я прощаюсь с клубом, оставаясь его преданным поклонником, и всегда буду рад встречи с теми, кто стал мне друзьями за это время. Также мне хотелось бы поблагодарить руководство "Нижнего Новгорода" и всех болельщиков, кто поддерживал нас, несмотря ни на что".