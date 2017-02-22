От объединенной латвийско-эстонской баскетбольной команды "Валка/Валга" в полицию поступила заявление с просьбой провести расследование в отношении своих игроков, которые могут быть задействованы в договорных матчах, сообщает LETA.

"Валка/Валга" участвует как в чемпионате Латвии (ЛБЛ), так и национальном первенстве Эстонии. За команду выступают игроки обеих республик

"У нас ощущение, что многие игры были удивительны. У тренеров и руководства клуба нет объяснения, почему вдруг ход игры становился настолько непонятен. И на видеоповторах можно заметить, что многие игроки делают неадекватные вещи. У нас пока нет серьезных доказательств и надеемся, что полиция разберется. В заявлении написано: есть признаки того, что это могут быть договорные матчи", — отметил в разговоре с агентством председатель Валкской думы Вентс Арманд Крауклис.

Как рассказал Крауклис, Латвийский баскетбольный союз (ЛБС) связывался с букмекерами, которые сказали, что с их точки зрения удивительной выглядела одна игра, но там не было каких-то запредельных сумм на ставках.

Хотя в заявлении клуба и не упомянуты конкретные имена, Крауклис не стал отрицать, что из состава команды отчислен Артур Брицис и по вышеупомянутой причине тоже. "В его случае нас не устроило также и отношение к тренировкам, поэтому это случилось не только из-за наших подозрений".

Крауклис подтвердил также, что подозрительные матчи были сыграны в рамках чемпионата Латвии и тень подозрений падает именно на латышский баскетболистов: "Латыши у нас делают результат. Если некоторые начинают играть иначе, это сразу отражается на итоге".

Помимо отчисленного уже Брициса, в команде также играют латвийские баскетболисты Рейнис Струповичс, Кристап Канбергс, Сандис Силавс и Иварс Рихардс Жвигурс.

В своем дебютном прошлогоднем сезоне "Валка/Валга" заняла в ЛБЛ шестое место и в четвертьфинале плей-офф, где встречалась с рижским ВЭФом всерьез претендовала на победу в одной игре. В этом сезоне команда одержала в 15 матчах всего 3 победы и занимает последнее 10 место.

"Уже решили, что усилимся американскими игроками, чтобы команда поднялась в таблице повыше. Последнее место — не соответствует потенциалу команды", — утверждает Крауклис.

В чемпионате Эстонии команда выступает под названием "Валга-Валка/Maks&Moorits". Там она в 23 матчах одержала восемь побед и находится сейчас на шестом месте.

Напомним, что на днях подозрительным оказался и футбольный матч "Зимнего Кубка", устроителем которого является Латвийская высшая лига. Ее исполнительный директор Оливер Шлегль уверен, что матч "Судува" — "Бабите" носил договорный характер, а латвийскому клубу вынесено последнее предупреждение.

В связи с вышеописанными фактами неудовлетворенность сложившейся ситуацией высказал директор департамента спорта при Министерстве образования и науки Эдгарс Северс. В своем аккаунте в Twitter он призвал органы Государственной полиции оценить возможность манипуляций в спортивных соревнованиях, дополнительно отследив также и неизвестные факты.

Напомним, что недавно для борьбы с манипуляциями в спортивной сфере было изменено Латвийское законодательство, в следствие чего появилась уголовная ответственность за подобные нарушения закона.