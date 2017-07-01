Клуб Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" обменял латвийского вратаря Кристера Гудлевскиса в "Нью-Йорк Айлендерс". В обмен на Гудлевскиса "Лайтнинг" получили нападающего Картера Верхиги, у котого нет опыта игры в НХЛ.

Ранее на этой неделе "Тампа" предложила латвийскому голкиперу квалификационный контракт, но теперь права на него принадлежат "Айлендерс".

Сейчас у "Айлендерс" действуют контракты с вратарями Томасом Грейсом и Ярославом Галаком, а в фарм-клубе за "Бриджпорт" (АХЛ) играет опытный Имон Македам.

24-летний Кристерс Гудлевскис был выбран "Тампой" на драфте в 2013 году под общим 124-м номером. Сезон-13/14 он начинал во "Флориде Эверблэйдс" (лига ECHL), но вскоре получил вызов в команду АХЛ "Сиракьюз Кранч", где и провел большую часть того сезона.

Следующие три сезона латвийский вратарь несколько раз по ходу чемпионата НХЛ вызывался в "Тампу", но закрепиться в составе так и не сумел, проведя в сумме за "Молний" лишь 5 игр: три — в регулярном чемпионате, две — в Кубке Стэнли.

В прошлом сезоне Гудлевскис всего один раз сыграл за "Тампу" в НХЛ, в декабре против "Вашингтона" (0:4). В том матче Гудлевскис провел на льду всего 12 минут, по ходу игры заменив россиянина Андрея Василевского, и не пропустил ни одной шайбы.

Большую часть сезон-16/17 Гудлевскис отыграл в АХЛ за "Сиракьюз". В составе фарм-клуба "Тампы" у него было 37 матчей, в среднем пропускал по 2,65 шайб и отражал по 89,7% бросков. В плей-офф АХЛ Гудлевскис принял участие в одном матче, за 38 отведенных ему минут не пропустив ни одной шайбы. "Кранч" добрались в плей-офф до финала, но проиграли решающую серию за Кубок Колдера.

В 2014 году Гудлевскис участвовал в Олимпийском турнине в Сочи, где был основным вратарем сборной Латвии (команда дошла до четвертьфинала). В том же сезоне-13/14 он дебютировал за "Тампу". Гудлевскис стал первым игроком в истории, кто в один сезон сыграл в НХЛ, АХЛ, ECHL и Олимпийском турнире.

В нынешнее межсезонье интерес к вратарю проявляли два клуба КХЛ — рижское "Динамо" и уфимский "Салават Юлаев".