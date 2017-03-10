Латвийский баскетбольный союз (ЛБС) сегодня отправил заявку на право организации чемпионата Европы 2019 года среди женских команд (EuroBasket Women Cup), сообщает basket.lv.

Предварительно ЛБС заручился в этом вопросе поддержкой Рижской думы и МИДа, а также внес за подачу заявки 10 тысяч евро.

Заявкой предусмотрено проведение в Риге двух из четырех групповых турниров (12 игр), а также двух матчей плей-офф. Матчи еще двух групп предварительного турнира и остальные игры плей-офф (в том числе, полуфиналы и финал) примет другая страна, которая выразит желание принять у себя женский чемпионат Европы-2019 (на данный момент такие мысли имеются у России и Сербии). Окончательно страны-организаторы ЧЕ-2019 по баскетболу среди женщин будут названы в июле этого года.

Формат нескольких стран, принимающих у себя крупные турниры, в баскетболе уже был опробован в 2015 году. Тогда в Риге прошли матчи одной из групп мужского Евробаскета, а женский ЧЕ-2015 принимали Венгрия и Румыния.

Латвия также имеет опыт организации женского чемпионата Европы. В 2009 году матчи финального турнира принимали Рига, Валмиера и Лиепая.