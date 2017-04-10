Неудачным итогом завершился для теннисистов сборной Латвии выездной матч Кубка Дэвиса против команды Марокко за право остаться во II-й группе Евро-Африканской зоны.

В Марракеш латвийская команда отправилась в следующем составе: Микелис Либиетис, Мартыньш и Янис Поджюсы, а также Рудольф Меднис. Ведущего латвийского теннисиста Эрнеста Гулбиса опять не оказалось в сборной, последний раз он выступал за нее в 2014 году.

Первый день матча с марокканцами не принес латвийской команде хороших новостей. Самый высокий в рейтинге АТР у гостей Микелис Либиетис (ATP, 426) не сумел справиться с 19-летним Амином Ахудой (ATP, 1008) — 3:6, 6:4, 3:6, 2:6. Во втором поединке дня Мартыньш Поджюс (ATP, 829) проиграл Реду Эль Амрани (ATP, 669) — 4:6, 6:7 (8-10), 4:6.

В субботу состоялась парная встреча: у Латвии на корт вышли Либиетис и М.Поджюс, против них играли Амин Ахуда и Эль Амрани. Несмотря на фиаско в первом сете (4:6), два следующих латвийскому дуэту удалось вытащить на тай-брейке, а в четвертом поставить победную точку — 4:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 6:3.

На ключевой четвертый матч капитан сборной Латвии Карлис Лейниекс, по каким-то соображениям, решил поставить Рудольфа Медниса (ATP, 1558). Чуда не случилось, 19-летнему теннисисту не удалось одолеть лидера марокканцев Эль Амрани — 2:6, 2:6, 3:6, после чего стало ясно, что поражения в матче и вылета в худший дивизион турнира не избежать.

Заключительный поединок между М.Поджюсом и Ахудой являлся уже чистой формальностью. Латвийский теннисист уверенно взял первый сет (6:1), а затем последовал отказ марокканца. На исходе встречи кардинально это не отразилось — 2:3 и сборная Латвии впервые с 2003 года отправляется в худшую III-ю группу розыгрыша Кубка Дэвиса.