Первые четверть часа швейцарцы вели разведку, а затем постепенно у владения Андриса Ванина стало становиться все жарче и жарче. На 19-й минуте Горкш успел в последний момент помешать удару соперника, а вторая попытка Мехмеди поразить цель была ликвидирована вратарем сборной Латвии.

В середине тайма хозяева поля разыграли первый угловой и сразу у них получился голевой момент: Фернандес бил под перекладину — Ванин спас.

До перерыва футболисты Швейцарии полностью контролировали события на поле и постоянно держала в напряжении оборону латвийцев. Самый реальный момент забить у команды Владимира Петковича случился на 41-й минуте, когда Ягодинский в последний момент успел заблокировать удар, а повторный выстрел в исполнении Джемаили пришелся чуть выше ворот.

С началом второго тайма положение дел на поле нисколько не изменилось. Швейцарцы сразу полезли на ворота, а Ванину пришлось делать очередной сэйв после удара Шакири. Пахарь ответил заменой и усилением обороны: вместо Алексея Вишнякова на поле вышел Габов. И тут же Мехмеди еще раз проверил латвийского голкипера, попытавшись поразить нижний ближний угол. Не получилось.

На 64-й минуте первую замену делает и Петкович: вместо Фернандеса вышел дебютант швейцарской национальной команды Дрмич. Спустя пару минут именно ему было суждено оказаться в нужном месте после навеса с фланга Мехмеди и переиграть в воздухе Соловьева. Ванин тут оказался бессилен спасти — 1:0.

Пахарь решился тут на вторую замену, отправив вместо Дависа Икауниекса по-прежнему набирающего еще форму Ракеля. Теперь латвийская команда была вынуждены действовать впереди активнее, но сразу натолкнулась на организованную контригру соперника. В результате началась такая… игра без ворот.

За 13 минут до окончания основного времени матча сборная Латвии произвела последнюю третью замену, выпустив еще одного нападающего — Гутковского. И практически сразу первый за матч удар по воротам хозяев нанес Шабала. Но поскольку угол обстрела был очень острым, он не представлял серьезной угрозы для Зоммера.

Швейцарцы подолгу контролировали мяч, а когда его теряли, то приступали к организованному отбору и пытались поймать латвийцев на контратаке. На 90-й минуте это получилось, но Джемаили простил команду Пахаря, послав мяч выше ворот.

Уже в добавленное российским арбитром Владиславом Безбородым (в конце 90-х-начале 2000-х он играл за "Вентспилс") время сборная Латвии получила шанс, заработав штрафной, однако все удары пришлись в соперника. А последний корнер обернулся для гостей выходов сразу шестерых швейцарцев на двух защитников латвийской команды, но хозяева поля упустили столь благоприятную возможность забить второй гол — 1:0.

Это поражение стало четвертым подряд для команды Пахаря в квалификации ЧМ-2018, а в другом поединке группы В произошла небольшая сенсация: 12 лет не набиравшая в отборочных турнирах очков Андорра сумела отстоять дома с Фарерами нулевую ничью.

Последний раз футболисты Андорры взяли очко в квалификации ЧМ-2006, сыграв по нулям дома в сентябре 2005-го с румынами. Тот отборочный цикл стал вообще лучшим в истории сборной этой маленькой страны: тогда андоррцы сумели одержать свою первую (и пока единственную) победу в официальных матчах, а также свести еще две встречи вничью.

Последний на сегодня матч в группе В между сборными Португалии и Венгрии состоится позже.

ЧМ-2018. Квалификация УЕФА (5-й тур):

Группа В

Андорра — Фарерские о-ва 0:0

Удаление: Эдмундссон (Ф, 74).

Швейцария — Латвия 1:0 (0:0)

Гол: Дрмич (66)

Швейцария: Зоммер, Шер, Лихтштайнер, Джуру, Мубандже, Джемаили, Шакири (Цубер, 78), Фернандес (Дрмич, 64), Джака, Сеферович (Фройлер, 84), Мехмеди.

Латвия: Ванин, Фрейманис, Ягодинский, Горкш, Клюшкин, Соловьев, Лаздиньш (Гутковский, 78), Лайзанс, Д.Икауниекс (Ракель, 69), Шабала, А.Вишняков (Габов, 56).

Предупреждения: Лаздиньш (28), Фернандес (48), Шер (51), Фрейманис (53).

Судья: Безбородов (Россия)

25 марта. Женева. "Стад де Женев"

1. Швейцария 5 5 0 0 10-3 15

2. Португалия 4 3 0 1 16-3 9

3. Венгрия 4 2 1 1 8-3 7

4. Фареры 5 1 2 2 2-8 5

5. Латвия 5 1 0 4 2-9 3

6. Андорра 5 0 1 4 1-13 1