Третий матч на юниорском первенстве мира в элитном дивизионе провели хоккеисты сборной Латвии (U-18) и потерпели третье поражение. Теперь команда Игоря Смирнова проиграла сверстникам из Финляндии.

На правах фаворитов встречи хоккеисты команды Суоми быстро прибрали инициативу к своим рукам и раз за разом стали угрожать ворота Никлавса Раузы. Передышку дало удаление в составе соперника, но в большинстве ничего особенного латвийская команда придумать не сумела.

Рауза продолжал уверенно действовать на последнем рубеже, что позволило партнерам почувствовать уверенность и заиграть смелее в чужой зоне. А на 12- минуте сборная Латвии вышла вперед после броска Эдгара Петрова. Только вот вели в счете латвийцы всего 45 секунд: финны моментально сравняли результат.

Практически сразу латвийская команда осталась впервые в этом матче вчетвером и сопернику понадобилось всего 27 секунд на реализацию лишнего — 1:2.

В дебюте второй 20-минутки сборная Латвии получила еще один шанс сыграть в большинстве, но снова своим шансом забить распорядилась неудачно. Тогда как финны раз за разом беспокоили работавшего практически без передышки Раузу. Но при этом латвийцам удалось поймать соперника на контратаке "3х2", а отличился Рихард Пашкаускс — 2:2.

На этом все хорошее для сборной Латвии в этом матче закончилось. В середине встречи она заработала сразу два удаления, чем финны очень быстро воспользовались — 3:2.

Большинство от соперника никуда не делось и вскоре они хоккеисты Суоми вели уже с перевесом в две шайбы. Латвийские хоккеисты дальше опять не сумели разыграть лишнего, тогда как финны аналогичную возможность не упустили и на перерыв команды ушли при счете 5:2.

В перерыве Смирнов решил сменить подуставшего Раузу и ворота отправился защищать Янис Ворис. Едва начался заключительный период встречи, как удалился Гегерис и здесь сборной Латвии впервые в этом поединке удалось выстоять в меньшинстве. Но едва на льду оказались равные составы за рамкой латвийской команды снова зажегся красный свет — 2:6.

До конца игры латвийцы еще раз остались вчетвером, выстояли, но за четыре с половиной минуты до сирены пропустили седьмую шайбу — 2:7. Больше счет не менялся.

Это третье поражение сборной Латвии в Попраде и впереди у нее сегодня игра с хозяевами чемпионата — словаками. Только победа даст шанс команде Игоря Смирнова зацепиться за плей-офф и избежать матчей за выживание с аутсайдером другой подгруппы — белорусами.

ЮЧМ-2017. Группа А:

Латвия (U-18) — Финляндия (U-18) 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Шайбы: 1:0 Петров (Удрис, 11:59). 1:1 Вааканайнен (Весалайнен, 12:44). 1:2 Иконен (13:51-бол.). 2:2 Пашкаускс (Д.Смирнов, 28:51). 2:3 Иконен (Весалайнен, Хейсканен, 31:09-бол.). 2:4 Йоленен (Котканиеми, Терявяйнен, 31:52-бол.). 2:5 Иконен (Весалайнен, Нюман, 39:14). 2:6 Весалайнен (Вааканайнен, Хейсканен, 42:58). 2:7 Юленен (Талвитие, Виртанен, 55:45).

Броски: 16 — 44.

Вратари: Рауза (с 40:00 — Ворис) — Лехтинен

Штраф: 12 — 6.

16 апреля. Попрад. 1 116 зрителей.

1 Финляндия 3 3 0 0 0 17-7 9

2 Канада 2 1 1 0 0 8-4 5

3 Швейцария 2 1 0 0 1 5-5 3

4 Словакия 2 0 0 1 1 7-9 1

=====================

5 Латвия 3 0 0 0 3 3-15 0