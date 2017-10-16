Латвийский спидвеист Анджей Лебедев стал чемпионом Европы-2017. Ранее никому из латвийских гонщиков не удавалось выиграть европейское первенство.

В польском Люблине состоялся последний, четвертый этап финальных соревнований чемпионата Европы по спидвею. После трех этапов Лебедев лидировал и являлся главным претендентом на титул.

На последнем этапе путь к победе был для Лебедева не из легких. В первом заезде, соперничая со своими основными конкурентами, гонщик из Даугавпилса финишировал третьим и заработал одно очко. В следующем своем заезде Лебедев набрал 2 очка. А вот потом он одержал три победы подряд, и с 12 очками поднялся на второе место, что гарантировало ему досрочную победу в чемпионате Европы по итогам сезона. В финальном заезде победил полякм Кшиштоф Каспрчак, вторым был Лебедев, а третьим финишировал россиянин Артем Лагута.

Таким образом, Лебедев поднимался на пьедестал почета на всех четырех этапах чемпионата Европы: на первом Анджей был третьим, на трех следующих — вторым. В общем зачете латвийский гонщик набрал 52 очка и впервые стал чемпионом Европы. Второе место — у Лагуты (45 очков), третье — у чеха Вацлава Милика (44). В прошлом году чемпионом Европы стал датчанин Ники Педерсен.

На следующий сезон Лебедев будет выступать во всех финальных этапах ЧЕ уже без дополнительного отбора (в этом году организаторы этапов ему предоставляли wild card).

В сентябре Анджей Лебедев стал победителем Открытого чемпионата Швеции и взял серебро в чемпионате Польши. До его победы на ЧЕ-2017 лучшим результатом латвийских спидвеистов было шестое место Максима Богданова в 2014-м.