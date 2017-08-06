Латвийский спидвеист Анджей Лебедев на третьем тапе чемпионата Европы в шведском Халставике занял второе место и возглавил общий зачет.

На третьем этапе Лебедев в пяти заездах одержал три победы, один раз был вторым и один раз финишировал последним, четвертым. Латвийский мотогонщик квалифицировался в финальный заезд, где стал вторым — его опередил только чех Вацлав Милик. Третье место занял Андреас Юнссон (Швеция), четвертое — Якоб Турссел (Швеция).

За выступление на треке в Халставике Анджей Лебедев набрал 13 очков, а всего после трех этапов у него теперь 38 очков. Латвийский спидвеист стал лидером общего зачета чемпионата Европы, на два очка опережая шведа Юнссона и россиянина Артема Лагуту. На первом этапе ЧЕ Лебедев был третьим, на втором — вторым.

Последний, четвертый этап чемпионата Евроы состоится 16 сентября в польском Люблине. В прошлом сезоне Лебедев по итогам ЧЕ стал девятым, а в 2014 году Максим Богданов занял шестое место.