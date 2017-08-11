Латвийский копьеметатель Роланд Штробиндерс завершил выступление на чемпионате мира по легкой атлетике с 19-м результатом в квалификации. Лаума Грива еще может постоять за честь легкой атлетики Латвии - cегодня она выступит в финале женских прыжков в длину. Начало этого вида программы — в 21:10 по латвийскому времени.

Грива — первая из всех латвийских участников чемпионата спортсменка, которой удалось пробиться в финал в своем виде программы. В квалификации она показала пятый результат — 6,58 метра.

В тот дождливый день ни одна из 30 спортсменок не смогла выполнить норматив, так что финалистки отбирались по результатам. А они оказались очень плотные. Россиянка Дарья Клишина победила с результатом 6,66 м. Американка Тианна Бартолета проиграла ей всего два сантиметра, британка Лоррейн Уген — три, Грива — восемь. Кстати, для нашей 32-летней спортсменки это первый финал чемпионата мира в карьере.

А что же Штробиндерс? В квалификации копье латвийского спортсмена не долетело до 80 метров. Лучшей его попыткой стала вторая — 79,68 метра. С этим результатом он занял 10-е место в своей отборочной группе, а в общей сложности — 19-е. Победителем квалификации стал немец Йоханнес Феттер. В своей лучшей попытке он послал копье на 91,20 метра — это четвертый результат в метании копья за всю историю чемпионатов мира.

Финал с участием 12 копьеметателей пройдет 12 августа. А накануне определились еще три чемпиона. Американка Кори Картер выиграла золото на дистанции 400 метров с барьерами, ее соотечественник Кристиан Тэйлор победил в тройном прыжке, а представитель Турции Рамиль Гулиев оказался быстрейшим на дистанции 200 метров. Он стал вторым в истории белокожим после грека Костаса Кентериса (2001) легкоатлетом, которому удалось выиграть спринтерский забег на чемпионатах мира.

Сборная США продолжает возглавлять медальный зачет после семи дней чемпионата мира. У американцев 19 наград, и шесть из них — золотые. Далее идут команды Кении — 7 (3-1-3), ЮАР — 5 (2-1-2), Польши — 4 (1-2-1), Китая — 4 (1-2-1) и Эфиопии — 1-2-0 (3). Россия неофициально делит 20-е место с одной серебряной наградой.

Кстати, в ближайшее время у россиян будет хорошая возможность пополнить медальный запас. Россиянка Мария Ласицкене — явный претендент на золото в прыжках в высоту. Накануне она вышла в финал, первой преодолев квалификационный норматив 1,92 м. Решающие события в этом виде программы пройдут в субботу.