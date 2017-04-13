Исполнительный директор ЛФФ Эдгар Пукинскис рассказал, что федерация отправила в УЕФА официальный запрос рассмотреть возможность переноса июньской игры в Лиепаю на стадион "Даугава". Одновременно приоритет все-таки остается за вариантом со "Сконто", добавил он.

Сборные Латвии и Португалии должны по календарю встретиться 9 июня. Место проведения — Рига, стадион "Сконто". ЛФФ заключила с владельцем стадиона компанией Adventika Group соглашение на организацию этой игры. Однако здесь в ситуацию вмешалась SIA Light, которой по решению суда принадлежит на стадионе все движимое имущество. В понедельник ее представители с судебными исполнителями прибыли на стадион и начали демонтировать кресла, снимать лампы с мачт освещения.

Теперь обслуживающая стадион "Сконто" компания Fitnesa parks начала исследовать рынок цен на лампы для мачт освещения и пластиковые кресла. Если на следующей неделе успеют все сделать и отправить документацию в УЕФА, то можно говорить о том, что игра все-таки состоится на "Сконто".

С другой стороны, Пукинскис понимает, что за два месяца может вылезти еще куча проблем с владельцем движимого имущества. Поэтому в УЕФА отправлен запрос на возможность переноса игры в Лиепаю.

Вариант с Лиепаей еще более хлопотный. Тамошняя арена не отвечает в настоящий момент всем требованиям УЕФА к стадионам, рекомендуемым для проведения игр национальных сборных. Здесь нужно увеличивать и мощность освещения, и ставить дополнительные трибуны, и решать вопрос с телевизионными вышками, а также думать, как решить проблему со зрителями — билеты на рижский матч практически раскуплены. И тут действительно реальная проблема, поскольку вместимость "Сконто" вдвое с лишним превышает максимальную заполняемость лиепайской "Даугавы" (8,5 тысяч против 4).

Других вариантов проведения матчей такого уровня в Латвии нет, признает Пукинскис и добавляет, что есть еще третий вариант развития событий — самый нежелательный. Это перенос игры в другую страну. А поскольку 9 июня наши соседи в Вильнюсе и Таллине проводят свои отборочные матчи, то перенос туда матча Латвии с действующими чемпионами Европы невозможен. "Ближайший вариант в таком случае — Польша. Но пока думать про это не хочется, поскольку верим, что удастся все уладить и встреча состоится в Латвии", — заключил исполнительный директор ЛФФ.