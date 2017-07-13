Во втором раунде квалификации футбольной Лиги Европы "Лиепая" на своем поле со счетом 0:2 уступила в принципиальном матче литовской "Судуве" из Марьямполе.

Неделю назад "Лиепая" и "Судува" проявили волевые качества и не без доли везения прошли своих соперников в первом раунде квалификации. Латвийский клуб после поражения в Северной Ирландии от "Крйзейдерс" (1:3) дома взял реванш со счетом 2:0, причем второй гол, определивший судьбу двухматчевой дуэли, нападающий Карашаускас забил уже в компенсированное время. А литовский клуб по сумме двух игр прошел белорусский "Шахтер" (0:0 в гостях и 2:1 в Марьямполе). После поражения был отправлен в отставку тренер "Шахтера" Олег Кубарев, в прошлом сезоне приведший юрмальский "Спартак" к золоту чемпионата Латвии.

Примерно до 10-й минуты футболисты "Лиепаи" и "Судувы" боролись за инициативу. Чуть лучшем смотрелись гости. Первый полумомент они создали на 9-й минуте, когда в своей штрафной ошибся сенегальский защитник "Лиепаи" Эль Хаджи Сади и мяч дошел до Лаукжемиса (литовский нападающий в прошлом сезоне выступал за "Елгаву").

Постепенно "Судува" завладела территориальным преимуществом, и стала нагнетать напряжение у ворот Ралькевича. На 14-й минуте литовский клуб заработал опасный стандарт, а 4 минуты спустя и открыл счет. Вновь ошибся Эль Хаджи, мяч попал к Вербицкасу, последовал удар из пределов штрафной — мяч задел Лаукжемиса и оказался в сетке — 0:1.

Первый момент лиепайчане создали на 36-й минуте. Хмыз пробил метров с 20-ти — мяч пролетел рядом с ближней штангой. Но у "Судувы" в концовке тайма тоже были пару хороших возможностей.

С начала второго тайма "Лиепая" стала быстрее двигать мяч, и игра переместилась на половину поля гостей, но в целом оборона соперника была надежной. На 75-й минуте "Судува" провела второй гол. Ралькевич отразил дальний удар Вербицкаса, а пока защитники наблюдали за происходящим, Лаукжемис добил мяч в сетку — 0:2.

Оставшееся время команда Тамаза Пертия провела в атаке, но почти все попытки изменить результат ничем не опасным не заканчивались. В одном из эпизодов Карашаускас оказался на удобной позиции, однако запустил мяч метров на десять выше перекладины.

Ответный матч состоится в Марьямполе через неделю, 20 июля.

Лига Европы. 2-й раунд квалификации. Первый матч

Лиепая (Латвия) — Судува (Литва) 0:2 (0:1)

Голы: Вербицкас 18, Лаукжемис 75.

Лиепая: Ралькевич, Эль Хаджи Сади, Кейта, Томкович, Томич, Лебамба (Афанасьев, 78), Хмыз (Гребис, 69), Струмия, Карашаускас, Эристави, Торрес.

Судува: Кардум, Янкаускас, Керла, Абу Бакр, Славицкас, Янушаускас (Матулявичюс, 69), Леймонас, Вербицкас (Амирзиян, 80), Алтипармаковски, Сврлюга (Велюлис, 46), Лаукжемис.

Предупреждения: Эль Хаджи Сади 14, Томич 34, Карашаускас 45, Томкович 61

— Матулявичюс 83.

Судья: Э.Папир (Израиль).

13 июля. Лиепая. Стадион "Даугава".

Владение мячом: 52% — 48%

Удары (в створ): 12 (1) — 12 (4)

Угловые: 5 — 4

Фолы: 11 — 10