Неделю назад "Лиепая", играя в Белфасте не в оптимальном составе (большинству легионеров команды не успели оформить визы для въезда в Великобританию), уступила "Крйзейдерсу" со счетом 1:3. В ответной игре хозяевам требовалось забивать минимум дважды.
Лиепайчане открыли счет на 33-й минтуе. Биверлэнд в своей штрафной сфолил на Карашаускасе, а грузинский легионер Эристави реализовал 11-метровый — 1:0.
Но победа с минимальным счетом не устраивала "Лиепаю". Она настойчиво атаковала весь второй тайм, к которому судья из Армении Сурен Балиян добавил 4 минуты. Развязка наступила на 4-й минуте компенсированного времени. Нападающий латвийского клуба Карашаускас забил второй гол, который и вывел команду в следующий раунд.
"Елгава" на прошлой неделе проиграла в Будапеште "Ференцварошу" 0:2. На своем поле латвийский клуб тоже оказался слабее, пропустив единственный гол на 33-й минуте.
Лига Европы. 1-й раунд квалификации. Ответные матчи
Лиепая (Латвия) — Крузейдерс (Сев.Ирландия) 2:0 (1:0)
Голы: Эристави 33 (пен), Карашаускас 90+4.
Лиепая: Ралькевич, Гуэй, Струмия, Хмыз (Афанасьев, 60), Лебамба, Куртишс (Кигурс, 67), Карашаускас, Торрес, Кейта, Эристави, Томич (Гребис, 70).
Крузейдерс: Йенсен, Бернс, Биверлэнд, Коутс, Уорд, Карвилл (Уайт, 46), Кэдделл (Форсайт, 59), Оуэнс, Снодди, Хитли, Браун.
Предупреждения: Карвилл 11, Уорд 51, Кейта 52, Афанасьев 69, Снодди 71, Хитли 77, Форсайт 80, Карашаускас 90+5.
Судья: Сурен Балиян (Армения).
6 июля. Лиепая. Стадион "Даугава".
Первый матч — 1:3
Елгава (Латвия) — Ференцварош (Венгрия) 0:1 (0:1)
Гол: Пришкин 37.
Елгава: Икстенс, Шлампе, Альинью (Лаздиньш, 88), Редько, Климашевич, Бакмаз (Разулис, 69), Клюшкин, Ошс, Каубер, Яудземс (Григаравичюс, 57), Ледесма.
Ференцварош: Дибус, Ловренчич, Леандро, Кох, Геро (Хойнол, 75), Ботко (Чемсик, 75), Беле, Горрьярран, Пришкин, Мутари, Варга.
Предупреждения: Алинью 32, Горрьярран 41, Ботко 72, Ошс 81, Мутари 81, Леандро 84, Кох 88.
Судья: Дмитрий Мунтян (Молдова).
6 июля. Елгава. Земгальский Олимпийский центр.
Первый матч — 0:2