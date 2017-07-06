Латвийский футбольный клуб "Лиепая" в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы со счетом 2:0 обыграл "Крузейдерс" из Северной Ирландии (первый матч — 1:3) и вышел в следующий этап. А вот для "Елгавы" евросезон завершен.

Неделю назад "Лиепая", играя в Белфасте не в оптимальном составе (большинству легионеров команды не успели оформить визы для въезда в Великобританию), уступила "Крйзейдерсу" со счетом 1:3. В ответной игре хозяевам требовалось забивать минимум дважды.

Лиепайчане открыли счет на 33-й минтуе. Биверлэнд в своей штрафной сфолил на Карашаускасе, а грузинский легионер Эристави реализовал 11-метровый — 1:0.

Но победа с минимальным счетом не устраивала "Лиепаю". Она настойчиво атаковала весь второй тайм, к которому судья из Армении Сурен Балиян добавил 4 минуты. Развязка наступила на 4-й минуте компенсированного времени. Нападающий латвийского клуба Карашаускас забил второй гол, который и вывел команду в следующий раунд.

"Елгава" на прошлой неделе проиграла в Будапеште "Ференцварошу" 0:2. На своем поле латвийский клуб тоже оказался слабее, пропустив единственный гол на 33-й минуте.

Лига Европы. 1-й раунд квалификации. Ответные матчи

Лиепая (Латвия) — Крузейдерс (Сев.Ирландия) 2:0 (1:0)

Голы: Эристави 33 (пен), Карашаускас 90+4.

Лиепая: Ралькевич, Гуэй, Струмия, Хмыз (Афанасьев, 60), Лебамба, Куртишс (Кигурс, 67), Карашаускас, Торрес, Кейта, Эристави, Томич (Гребис, 70).

Крузейдерс: Йенсен, Бернс, Биверлэнд, Коутс, Уорд, Карвилл (Уайт, 46), Кэдделл (Форсайт, 59), Оуэнс, Снодди, Хитли, Браун.

Предупреждения: Карвилл 11, Уорд 51, Кейта 52, Афанасьев 69, Снодди 71, Хитли 77, Форсайт 80, Карашаускас 90+5.

Судья: Сурен Балиян (Армения).

6 июля. Лиепая. Стадион "Даугава".

Первый матч — 1:3

Елгава (Латвия) — Ференцварош (Венгрия) 0:1 (0:1)

Гол: Пришкин 37.

Елгава: Икстенс, Шлампе, Альинью (Лаздиньш, 88), Редько, Климашевич, Бакмаз (Разулис, 69), Клюшкин, Ошс, Каубер, Яудземс (Григаравичюс, 57), Ледесма.

Ференцварош: Дибус, Ловренчич, Леандро, Кох, Геро (Хойнол, 75), Ботко (Чемсик, 75), Беле, Горрьярран, Пришкин, Мутари, Варга.

Предупреждения: Алинью 32, Горрьярран 41, Ботко 72, Ошс 81, Мутари 81, Леандро 84, Кох 88.

Судья: Дмитрий Мунтян (Молдова).

6 июля. Елгава. Земгальский Олимпийский центр.

Первый матч — 0:2