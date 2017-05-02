В воскресенье в Даугавпилсе состоялась очередная гонка в рамках первой польской спидвейной лиги NICE. В гостях у "Локомотива" был принципиальный соперник, вице-чемпион прошлого года — команда "Ожель" из города Лодзь.

Из-за плохих погодных условий накануне, покрытие трека было сильно укатано. Вдобавок ко всему молодой комиссар трека с трудом противостоял напору менеджера команды гостей, который еще до начала соревнований, да и в течение всей гонки пытался привнести хаос в подготовку и поливку дорожки.

В результате трек получился очень жестким, ехать можно было только по одной траектории и все решал старт.

Самым зрелищным в гонке оказался 14-ый заезд, в котором развернулась серьезная борьба между Сергеем Логачевым и Хансом Андерсеном. Гонщики ехали колесо в колесо, но на финише первым оказался более опытный спортсмен гостей. В целом заезды проходили в равной борьбе, но к финишу соревнований "Локомотив" все-таки пришел с преимуществом в 12 очков, итоговый счет гонки 51:39.

Лучшим в составе гостей был Ханс Андерсен (14 очков), а в н"Локомотиве" таковым стал Максим Богданов (15 очков). Следующую гонку "Локомотив" проведете на выезде 5 мая против команды из города Пила.

Накануне гонки стало известно о подписании нового контракта: "Локомотив" приобрел шведа Томаса Х. Йонассона, который усилит команду в самое ближайшее время.

1 мая состоялось несколько отборочных соревнований в рамках Личного чемпионата Европы. Из представителей Латвии лучше всех выступил Анджей Лебедев, выигравший отбор в Австрии и завоевавший место в полуфинале, который пройдет в 20-х числах мая в хорватском Горичане.