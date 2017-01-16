Женской гонкой преследования на 10 км завершился в воскресенье пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге и вторую победу подряд одержала финка Кайса Мякярайнен.

Мякярайнен выиграла накануне спринт и ушла на трассу с преимуществом в 22 секунды над главной соперницей Габриэлой Коукаловой из Чехии. Финка так и не уступила первого места по ходу гонки, хотя на третьем огневом рубеже получила один штрафной круг. Но и Коукалова не отличалась стопроцентным попаданием, не сумев закрыть две мишени еще в самом начале гонки.

В итоге Мякярайнен пришла на финиш первой с преимуществом в целую минуту над Коукаловой, тройку призеров замкнула француженка Мари Дорен-Абер, сумевшая выиграть борьбу за бронзу у немки Лауры Дальмайер.

Ведущая латвийская "стреляющая лыжница" Байба Бендина начинала воскресный пассьют 47-й, уступая финке целых 2 минуты 38 секунд. Но по ходу гонки, получив только один штрафной круг, сумела подняться до 25 места. Это лучший результат Байбы в этом сезоне на этапах Кубка мира, который позволил ей набрать сразу 16 очков в личную копилку (в общем зачете занимает 67 место).

Первое место по сумме 13 гонок сезона-2016/17 в генеральной классификации по-прежнему занимает Коукалова (587 очков), однако Мякярайнен понемногу приближается (568). Третьей идет Дальмайер (555).

Биатлон. Кубок мира-2016/17. 5-й этап (Рупольдинг, женщины). Гонка преследования, 10 км

1. Кайса Мякярайнен (Финляндия) — 30.58,0 (1 штрафной круг).

2. Габриэла Коукалова (Чехия) +1.00,9 (2).

3. Мари Дорен-Абер (Франция) +1.23,1 (3).

4. Лаура Дальмайер (Германия) +1.32,7 (4).

25. Байба Бендика (Латвия) +3.13,1 (1)…

