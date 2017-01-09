Латвийской легкоатлетке Лауре Икауниеце-Адмидиня пришлось отменить намеченный сбор в ЮАР из-за того, что она так и не смогла вылететь из Стамбула, где провела в аэропорту четыре дня, сообщает Латвийское радио.

Как отметила лучшая спортсменка Латвии на протяжении двух последних лет, всему виной снег. В Стамбул Икауниеце-Адмидиня прибыла еще 6 января, а следующей ночью должна была вылететь в ЮАР. Однако рейс отложили из-за погодных условий. Следующие два дня снег продолжал идти, а рейсы все отменялись.

Лаура рассказала, как ей пришлось стоять в очереди пять часов чтобы обменять билеты на следующий рейс, но ей предложили лететь только 16 января. Спортсменка признала, что очень устала и рассержена сложившейся ситуацией, а еще очень надеется, что скоро вернется домой.

В свою очередь, тренер Икауниеце-Адмидини и товарищи по сбору вылетали из Таллина и застряли в другом аэропорту. До сих пор неясно, когда они доберутся до Стамбула.

Спортсменка также рассказала, что подготовку к новому сезону ведет с акцентом на ожидаемый летом в Лондоне чемпионат мира. На последнем подобном турнире в Пекине в 2015 году Лаура Икауниеце-Адмидиня стала бронзовым призером.

