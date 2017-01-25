Контракт Шабалы с "Брюге" в силе еще полтора года, однако латвийскому нападающему так по-настоящему и не представился шанс сыграть за бельгийскую команду. Вместо этого, Валерий ездит по арендам. Сперва был в кипрском "Анортосисе", затем в чешских клубах "Яблонец" и "Пршибрам", польском команде второй лиги "Медзь" и словацком ДАК. За три года, проведенных в аренде, Шабала забил восемь мячей — это меньше, чем даже за национальную сборную (10), в которой дебютировал в 2013 году против Турции и сразу отметился двумя голами. К слову, за эти годы Шабала остается самым забивающим игроком национальной команды.

За "Ригу" Валерий Шабала будет выступать в течение этого сезона, после чего окончательно и станет ясно, что "Брюгге" собирается делать с перспективным латвийским нападающим.