У Мелбардиса имелись проблемы со спиной и в августе он перенес операцию. Восстановление прошло по плану и в январе Оскар вернулся в строй. Правда, из-за этого латвийские бобслеисты пропустили два первых этапа Кубка мира, которые прошли в декабре в Северной Америке.

Третий этап КМ-2016/17 состоится с 6 по 8 декабря в немецком Альтенберге и там латвийский бобслей будет представлен уже в полном составе — тремя экипажами (пилоты Оскар Мелбардис, Угис Жалимс и Оскар Киберманис).

Напомним, что в прошлом сезоне четверка Мелбардиса впервые в истории латвийского бобслея завоевала титул чемпионов мира, а также взяла бронзу на первенстве Европы. В свою очередь, экипаж-двойка Жалимс/Дамбис занял третье место в общем зачете Кубка мира-2016.