Майки Порзиньгиса в топе продаж в НБА

Foto: AFP/Scanpix Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала топ-15 игроков, чьи майки пользуются наибольшей популярностью среди болельщиков в этом сезоне. Среди них оказался и латвийский форвард "Нью-Йорк Никс" Крстап Порзиньгис. В компании суперзвезд НБА Порзиньгис занимает высокое седьмое место, уступая только Стефену Карри ("Голден Стэйт Уорриорз"), Леброну Джеймсу ("Кливлен Кавальерс"), Кевину Дюранту ("Голден Стэйт Уорриорз"), Расселлу Уэстбруку ("Оклахома-Сити Тандер"), Кайри Ирвингу ("Кливлен Кавальерс") и одноклубнику Дависа Бертанса по "Сан-Антонио Сперс" Кавай Леонарду. Среди команд наибольшей популярностью пользуются майки прошлогодних финалистов — "Голден Стэйт Уорриорз" и "Кливленд Кавальерс". За ними следуют "Чикаго Буллс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и на пятом месте клуб Порзиньгиса "Нью-Йорк Никс". Рейтинг самых продаваемых маек ведется на основе статистика интернет-магазина NBAstore.com.

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