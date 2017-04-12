В компании суперзвезд НБА Порзиньгис занимает высокое седьмое место, уступая только Стефену Карри ("Голден Стэйт Уорриорз"), Леброну Джеймсу ("Кливлен Кавальерс"), Кевину Дюранту ("Голден Стэйт Уорриорз"), Расселлу Уэстбруку ("Оклахома-Сити Тандер"), Кайри Ирвингу ("Кливлен Кавальерс") и одноклубнику Дависа Бертанса по "Сан-Антонио Сперс" Кавай Леонарду.
Среди команд наибольшей популярностью пользуются майки прошлогодних финалистов — "Голден Стэйт Уорриорз" и "Кливленд Кавальерс". За ними следуют "Чикаго Буллс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и на пятом месте клуб Порзиньгиса "Нью-Йорк Никс".
Рейтинг самых продаваемых маек ведется на основе статистика интернет-магазина NBAstore.com.