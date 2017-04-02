Поединок получился упорным и продолжался все отведенные регламентом 12 раундов. И только максимум в двух из них Хук выглядел может чуть лучше. В остальных раундах Бриедис контролировал ход боя и навязывал сопернику свой стиль: он и попадал намного чаще и жестче, да и смотрелся намного лучше противника, особенно в заключительной части боя, где Хук уже заметно подсел. Поэтому счет итоговых записок судей не удивил: все трое единогласно присудили победу латвийскому боксеру — 116-111, 117-110, 118-109.

Таким образом, выиграв 22 бой из 22-х возможных (18 — нокаутом), Майрис Бриедис завоевал чемпионский титул по самой престижной в профессиональном боксе версии WBC, который ранее принадлежал Тони Белью. Поскольку британский боксер сейчас нацелился на чемпионский пояс в супертяжелой весовой категории, то пока он объявлен "почетным" чемпионом WBC, но в любой момент может снова претендовать на бой за полновесный титул среди "крузервейтов".