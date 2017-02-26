Соревнования скелетонистов начались еще в пятницу и тогда Мартин Дукурс оказался единственным, кому оба раза удалось в первых двух попытках промчаться быстрее 51 секунды (50,99 и 50,96). В итоге перед третьим и четвертым заездами действующий чемпион мира опережал ближайшего преследователя — россиянина Никиту Трегубова — на целых 0,76 секунды.

Третий заезд сегодня утром лучше всех провели россияне Трегубов и олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков. Оба показали идентичное время (50,41), тогда как Мартин Дукурс остался с четвертым временем (50,60), позволив Трегубову несколько сократить отставание (до 57 сотых). На третью строчку поднялся Третьяков (-0,71), а четвертым шел немец Аксель Юнг (-0,76 от времени Дукурса).

После заключительной четвертой попытки Юнг оставался лидером соревнований вплоть до старта М.Дукурса — и Третьяков, и Трегубов проехали медленнее и пропустили немца вперед.

У Мартина Дукурса сегодняшние старты получились далеко не идеальными. В последнем заезде он снова показал четвертое время, однако набранного запаса прочности в пятницу хватило для завоевания пятого титула в карьере (предыдущие победы латвийца на ЧМ датировались 2011, 2012, 2015 и 2016 гг.). Серебро ЧМ в Кенигзее, таким образом, у Акселя Юнга, а Никикта Трегубов стал бронзовым призером, оставив соотечественника Третьякова без медали.

Что касается второго латвийца Томаса Дукурса, то после двух попыток он шел на восьмом месте, а сегодня с каждым заездом отодвигался в таблице результатов все дальше и дальше. В третьей попытке Томас показал только 21-е время, в четвертой — 15-е и по сумме четырех заездов оказался на 12-м итоговом месте.

ЧМ-2017. Бобслей (Кенигзее, 26 февраля). Скелетон. Мужчины. Итоговая классификация.

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 3.23,48.

2. Аксель Юнг (Германия) — 3.23,85.

3. Никита Трегубов (Россия) — 3.24,02.

4. Александр Третьяков (Россия) — 3.24,21…

12. Томас Дукурс (Латвия) — 3.27,23…