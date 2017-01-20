После первой попытки лидерство захватил южнокорейский спортсмен Юн Сунбин. Он показал лучшее время и на разгоне (4,77 секунды), и на финише (1:07,63), опередив на 22 сотых Мартина Дукурса. Позади латвийского скелетониста в десяти и двенадцати сотых шли россияне — Никита Трегубов и Александр Третьяков.

Томас Дукурс показал шестое время (1:08,16) и сохранил эту позицию после второго заезда. Ничего не поменялось и с третьего по пятое места: Трегубов отстоял третью строчку в борьбе с соотечественником, а Третьяков впервые оказался вне пьедестала за четыре этапа, в которых он принимал участие в этом сезоне.

Предпоследним на второй заезд вышел Мартин Дукурс. На разгоне он выдал 4,77, а на финише был установлен рекорд трассы в Санкт-Морице — 2:15,10.

Юн Сунбин на столь великолепную попытку латвийца достойно ответить не сумел. По ходу трассы он сразу стал стремительно уступать, в середине немного шел впереди (+0,04), но в итоге все же проиграл Мартину три сотых!

Таким образом, Мартин Дукурс выиграл второй подряд этап Кубка мира и упрочил свое лидерство в общем зачете. Следующий шестой этап через неделю примет немецкий Кенигзее.

Скелетон. Кубок мира-2016/17. 5-й этап (Санкт-Мориц, 20 января). Мужчины.

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 2.15,10.

2. Сунбин Юн (Южная Корея) — 2.15,13.

3. Никита Трегубов (Россия) — 2.15,65.

4. Александр Третьяков (Россия) — 2.15,78…

5. Александр Гроссер (Германия) — 2.15.97…

6. Томас Дукурс (Латвия) — 2.16,03…

Общий зачет Кубка мира-2016/17. Скелетон. Мужчины (после пяти этапов):

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1036 баллов

2. Юн Сунбин (Юж.Корея) — 1003

3. Кристофер Гротеер (Германия) — 897

4. Никита Трегубов (Россия) — 896

5. Аксель Юнг (Германия) — 896

6. Томас Дукурс (Латвия) — 866…

9. Александр Третьяков (Россия) — 827…