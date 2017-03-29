40-летний Марьян Пахарь подал в отставку на следующий день после того, как сборная Латвии в товарищеском матче крупно проиграла в Тбилиси сборной Грузии (0:5). На послематчевой пресс-конференции он заявил, что готов к отставке, а Федерации надо подыскивать нового тренера для национальной команды.

Как сообщает пресс-служба LFF, во второй половине апреля Пахарь планирует созвать пресс-конференцию, на которой более подробно расскажет о своем решении и оценит выступление сборной под его руководством. Федерация поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала удачи в дальнейшей карьере.

Тренерскую карьеру Пахарь начал в 2010 году, став помощником в "Сконто" у Александра Старкова. В следующем году Марьян пустился уже в самостоятельное плавание и остался для начала без медалей — 4-е место. В 2012 году вместе со "Сконто" было уже серебро и Кубок Латвии, а в конце декабря того же года Пахаря назначили главным тренером молодежной сборной Латвии (U-21). После того, как он пошел на повышение, наставником молодежки стал Дайнис Казакевич.

Сборную Латвии Пахарь возглавил в июле 2013-го после того, как пост главного тренера оставил Александр Старков (его последняя игра пришлась на 0:5 от Боснии/Герцеговины). На тот момент тренеру было 36 лет, он стал самым молодым наставником национальной команды в истории. В LFF выдали Пахарю небывалый для молодого тренера карт-бланш — контракт вплоть до окончания отборочного цикла чемпионата мира 2018 года (фактически на четыре года).

Под руководством Пахаря латвийская сборная завершила отборочный цикл к ЧМ-2014 (предпоследнее место в группе), провела полный цикл квалификации к ЕВРО-2016 (последнее место в группе) и половину цикла к ЧМ-2018 (3 очка в пяти матчах и предпоследнее место в группе).

Ближайший официальный матч сборной Латвии предстоит 9 июня — дома против сборной Португалии (6-й тур отбора на ЧМ-2018). В первом круге, осенью прошлого года, Латвия в гостях проиграла действующим чемпионам Европы со счетом 1:4.