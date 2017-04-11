22 апреля сборная Латвии по хоккею проведет контрольный матч в Риге с Францией и эта игра станет прощальной в рядах национальной команды для вратаря Эдгара Масальского, сообщает официальный сайт ЛХФ.

Масальский об окончании игры за сборную страны объявил по окончании неудачной для команды олимпийской квалификации на Игры-2018 в сентябре этого года. При этом карьеру игрока 37-летний голкипер завершать пока не собирается. Нынешний сезон он провел в составе тольяттинской "Лады", которую тренирует Артис Аболс.

Новое руководство ЛХФ посчитало, что будет неправильным, не проводив как следует такого преданного сборной игрока, как Эдгар Масальский. Достаточно сказать, что он дебютировал за национальную команду в далеком 2000 году и защищал ее цвета на 15-ти чемпионатах мира и четырех олимпийских турнирах. В общей сложности Масальский выходил на лед в составе латвийской национальной команды 159 раз (больше всех вратарей, сыгравших за сборную) и провел на льду в общей сложности 8711 минут. В 11 играх ему удалось оформить шатаут.