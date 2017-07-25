В чемпионате Латвии по футболу "Лиепая" одержала дома волевую победу над "Ригой" — 2:1. Победу хозяевам принес на 78-й минуте Кристап Гребис: нападающий после навеса слева головой красиво переправил мяч в ближний угол ворот.

В связи с занятостью отдельных клубов в еврокубках (последними завершили выступления в Европе "Лиепая" и юрмальский "Спартак"), 14-й и 15-й туры чемпионата Латвии получились усеченными: было сыграно по два матча из трех. Матч 14-го тура "Вентспилс" — "Спартак" состоится 9 августа, а игра 15-го тура "Спартак" — РФШ отложена на 27 сентября.

Турнир высшей лиги возобновился 16 июля после почти месячного перерыва матчами в Елгаве и Лиепае. Елгавчане поделили очки с РФШ (1:1), а лиепайчане уступили столичной "Метта/ЛУ" (0:1), пропустив гол уже в компенсированное время. При этом в первом тайме хозяева не реализовали пенальти: Хмыз проиграл дуэль вратарю.

В 15-м туре "Метта" гостила в Вентспилсе и проиграла с крупным счетом 0:3. "Вентспилс" одержал первую победу в семи последних матчах первенства.

В 16-м туре сыграют: "Метта/ЛУ" — "Спартак", "Рига — "Вентспилс" (30 июля), "Елгава" — "Лиепая" (31 июля).

Турнирную таблицу возглавляет "Спартак" — 22 очка в 11 матчах (две игры в запасе). На два очка отстают "Лиепая" и "Рига", на 5 — "Елгава", на 6 — РФШ, на 8 — "Вентспилс". Аутсайдером является "Метта" (9 очков).

Чемпионат Латвии

14-й тур. 16 июля

Елгава — РФШ 1:1 (1:1)

Голы: Яудземс 42 — Улимбашев 20.

Лиепая — Метта/ЛУ 0:1 (0:0)

Гол: Шибас 90+2.

На 8-й минуте Хмыз (Лиепая) не реализовал пенальти.

15-й тур. 24 июля

Лиепая — Рига 2:1 (0:1)

Голы: Кейта 72, Гребис 78 — Лемайич 32.

Вентспилс — Метта/ЛУ 3:0 (1:0)

Голы: Акинеми 22, Айегун 59, Алексеев 78.

Положение на 25 июля

1. Спартак 11 6 4 1 18-9 22

2. Лиепая 13 6 2 5 16-13 20

3. Рига 13 5 5 3 13-9 20

4. Елгава 12 5 2 5 13-15 17

5. РФШ 12 5 1 6 14-17 16

6. Вентспилс 12 3 5 4 11-10 14

7. Метта/ЛУ 13 2 3 8 13-25 9

Бомбардиры: Карашаускас (Лиепая) — 5, Козлов (Спартак), Ошс (Елгава), Улдрикис (РФШ), Индранс (Метта), Улимбашев (РФШ) — по 4…