В короткой программе 18-летняя Кучвальская не допустила явных ошибок, но от судей получила всего 55,92 баллов — на три балла меньше личного рекорда, который был установлен в прошлом сезоне на чемпионате Европы.

Лучшее выступление в короткой программе продемонстрировала 17-летняя Медведева: россиянка набрала 79,01 баллов. Медведева является действующей чемпионкой мира, а также двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). На втором и третьем местах — канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман. В топ-6 — еще две россиянки: Анна Погорилая — четвертая, Мария Сотскова — шестая.

Произволную программу женщины продемонстрируют 31 марта. В нее квалифицировались 24 участницы, среди них будет и Кучвальская.

В этом сезоне Кучвальская выступает хуже, чем годом ранее. Так, в январе на чемпионате Европы она заняла 19-е место (в 2016-м была четвертой). На мировом первенстве 2015 года рижанка заняла 156-е место, в прошлом году — 15-е.

В Хельсинки помимо Кучвальской от Латвии будут стартовать Денис Васильев и танцевальная пара Ольга Якушина и Андрей Невский.

Нынешний чемпионат мира является отборочным на Олимпиаду-2018 в корейском Пхенчхане. На Играх в одиночном катании выступят по 24 участника, но чтобы заранее гарантировать себе путевку, на ЧМ-2017 желательно попасть в топ-20. Если Васильев попадает в десятку лучших, то он гарантирует Латвии два места в мужском одиночном катании на ОИ-2018. Фигуристы, которые не попадут на Игры по итогам ЧМ в Хельсинки, последние путевки в Корею разыграют в сентябре на соревнованиях в Германии.

От Латвии никто не выступал в фигурном катании на Олимпиадах с 1994 года.

Чемпионат мира. Хельсинки

Женщины. Короткая программа

1. Евгения Медведева (Россия) — 79.01 баллов

2. Кейтлин Осмонд (Канада) — 75.98

3. Габриэль Дэйлман (Канада) — 72.19

4. Анна Погорилая (Россия) — 71.52

5. Карен Чен (США) — 69.98

6. Мария Сотскова (Россия) — 69.76

…21. Ангелина Кучвальская (Латвия) — 55.92

Выступление Кучвальской

Выступление Медведевой

Выступление Осмонд