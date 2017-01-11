Сейчас "Тампа" проводит матчи без основного голкипера Бена Бишопа, который получил травму еще 21 декабря и до сих пор продолжает восстановление. Основным стражем ворот "молний" стал россиянин Андрей Василевский. Правда, дела у "Тампы" в отсутствие Бишопа идут не очень: в новом году команда выиграла только один матч из пяти.

Гудлевскис перед Рождеством был вызван из фарма первый раз в этом сезоне и заменил Василевского в третьем периоде матча против "Вашингтона" (0:4), успев отразить за отведенное ему время все три броска. Больше на лед латвийский кипер не выходил, а вскоре был отправлен обратно в "Сиракьюз".

Последние три игры сменщиком Василевского оставался второй голкипер "Сиракьюз" Адам Уилкокс, однако и ему так ни разу и не довелось появиться на льду, несмотря на крупные проигрыши "Тампы" — 1:6 ("Нэшвиллу"), 2:4 ("Филадельфии") и 2:6 ("Питтсбургу"). Неудачная игра "Лайтнинг" в последнее время отодвинула команду от зоны плей-офф: сейчас в ее активе 42 очка и только 12 место на "Востоке".

Вполне возможно, что вчера между вызовом Гудлевскиса из фарма и отправкой его обратно появилась обнадеживающая информация о выздоровлении Бишопа. Иначе трудно объяснить подобные выкрутасы менеджмента "молний".

Следующий матч "Тампа" должна провести в ночь с четверга на пятницу против "Баффало Сэйбрз" Земгуса Гиргенсона. "Клинки" является в настоящий момент соседями "Тампы" по турнирной таблице (41 очко и 13 место), а также одержали победы в последних двух матчах.