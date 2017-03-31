Вчера состоялся пятый матч серии, "Лугано" был близок чтобы продлить противостояние, но пропустил третью шайбу три с половиной минуты до финальной сирены. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где лучше оказался действующий чемпион страны — 3:4.

Отметим, что в заключительном матче сезона Мерзликин отразил 56 бросков, а во втором периоде пережил неприятное столкновение с игроком соперника, врезавшимся во вратаря "Лугано". Тем не менее обошлось без травмы: латвийский вратарь получил помощь медперсонала и вернулся на лед.

В регулярном сезоне Мерзликин отыграл 41 матч, парировал 91,64% бросков и пропускал в среднем за игру 2,89 шайбы. В плей-офф Элвис провел еще 11 игр с показателями 93,26% (четвертый в лиге) и 2,29 гола.

В Беларуси определился чемпион страны и им стал гродненский "Неман". В финале эта команда начисто разбила минскую "Юность" (в серии 4-0). Таким образом, столичный клуб потерял чемпионский титул.

Цвета "Юности" со второй половины сезона представлял 25-летний экс-защитник рижского "Динамо" Эрик Шевченко. В 13 играх регулярного чемпионата Экстралиги он отметился 5 (1+4) очками, в 12 матчах плей-офф сделал 2 результативные передачи.

Третье место в чемпионате Беларуси занял "Гомель", за который выступал опытный латвийский нападающий Эдийс Брахманис.