Юная латвийская боксерша Николина Боке заняла второе место на представительном международном турнире в Бенсхайме (Германия).

Кубке Sparkassen — один изкрупнейших боксерских женских турниров в Европе, в котором принимают участие олимпийские чемпионки, обладательницы мировых и европейских медалей и национальные чемпионы. В этом году на турнире выступали около 140 участниц (женщины, молодежь и юниорки) из 12 стран (Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Венгрия, Чехия, Австрия, Литва, Латвия и Германия).

Латвию представляла 14-летняя Николина Боке в весовой категории 50 килограмм. Всего в этой категории принимало участие 6 девушек. Все три боя латвийская спортсменка боксировала с соперницами из Германии. В четвертьфинале Боке одержала победу над Софи Обст, в полуфинале — над Мате Эскарда Киара, а в финале уступила Антонии Григориан и заняла второе место.

Фото — пресс-служба LBF