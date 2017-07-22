В Греции на чемпионате Европы по баскетболу среди молодежи мужская сборная Латвии U-20 под руководством Арниса Вецвагарса проиграла все шесть своих матчей и вылетела из элитного дивизиона рангом ниже.

На нынешнем чемпионате Европы сборная Латвии U-20 выступала не в оптимальном составе: из-за повреждений пропускали турнир Карлис Силиньш, Артур Страутиньш, Кристерс Зорикс, Карлис Гароза и Никс Янсонс, по учебе — Загмарс Раймо, по клубным предпочтениям не было Джейка Круминьша и Родиона Куруца. По неизвестным причинам на тренировки не явился Робертс Дембскис.

В ходе подготовки к европейскому первенству латвийская молодежка проиграла пять матчей и не одержала ни одной победы. А на официальном турнире серия поражений достигла 11 игр.

На предварительном этапе ЧЕ сборная Латвии U-20 проиграла сборным Израиля (54:90), Украины (62:75) и вице-чемпиону ЧЕ-2016 Литве (61:99). В 1/8 финала Латвия разгромно проиграла испанцам (52:96), в утешительном турнире за 9-16-е места — туркам (57:75), а в матче за 13-16-е места потерпела поражение от словенцев (50:78) и выбыла в Дивизион В. По итогам ЧЕ три худшие сборные потеряют места в Дивизионе А.

На двух предыдущих европейских первенствах сборная Латвии U-20 добиралась до четвертьфинала: в 2015-м стала пятой, через год — шестой. Высшее достижение — серебро на ЧЕ-2013.

После турнира Арниса Вецвагарса ждут во взрослой национальной сборной Латвии: он будет одним из помощников Айнара Багатскиса на Евробаскете-2017.