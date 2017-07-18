В Ираклионе (Греция) на чемпионате Европы по баскетболу среди молодежи сборная Латвии U-20 проиграла все три матча в группе и вышла в плей-офф с последнего места.

В ходе подготовки к европейскому первенству латвийская молодежка проиграла пять матчей и не одержала ни одной победы. А на предварительном этапе ЧЕ последовали еще три поражения (в двух случаях — разгромные) — от сборных Израиля (54:90), Украины (62:75) и вице-чемпиона ЧЕ-2016 Литвы (61:99). Против литовцев латвийские баскетболисты по ходу первой четверти вели 28:18, завершили ее со счетом 26:18, но потом соперник перехватил иницативу и добился крупной победы.

Интересно, что еще в марте литовскую молодежку возглавлял Рамунас Бутаутас, который несколько лет назад приводил к титулам чемпиона ЛБЛ рижские АСК и ВЭФ, а потом работал в Казахстане с "Астаной". Но в начале июня Бутаутас принял приглашение стать главным тренером сборной Ливана, и литовцев на ЧЕ повез Мариюс Килтинавичюс.

В итоге в плей-офф Латвия вышла с последнего места в группе С (баланс 0-3), Литва — со второго (2-1). В 1/8 финала (19 июля) сборной Латвии U-20 предстоит матч против одного из главных фаворитов турнира сборной Испании. В игре за первое место в квартете D испанская молодежка вырвала победу над сверстниками из Сербии — 88:87. В прошлом году именно испанцы стали чемпионами Европы в этой возрастной группе, а всего за последние 10 лет они неизменно оказывались в призерах.

Победители пар 1/8 финала продолжат борьбу за медали, а проигравшие разыграют 9-16-е места. По итогам турнира три худшие сборные потеряют место в Дивизионе А.

На нынешнем чемпионате Европы сборная Латвии U-20 под руководством Арниса Вецвагарса выступает далеко не в оптимальном составе: по разным причинам не смогли помочь сразу девять баскетболистов. Из-за повреждений пропускают турнир Карлис Силиньш, Артур Страутиньш, Кристерс Зорикс, Карлис Гароза и Никс Янсонс, по учебе — Загмарс Раймо, по клубным предпочтениям нет Джейка Круминьша и Родиона Куруца (тренируется индивидуально, чтобы пробиться в составе "Барселоны"). По неизвестным причинам на тренировки не явился Робертс Дембскис.

Изначально в списке кандидатов молодежной сборной Латвии было 24 игрока, потом список сократился до 14-ти фамилий, а в Грецию полетели 12 человек, при этом Вернерс Кохс имеет повреждение и не может работать с полной нагрузкой. Наибольшим опытом в нынешнем составе обладает Ренарс Бирканс — для него это уже пятый чемпионат Европы (разных юниорских возрастов).

После турнира Арниса Вецвагарса ждут во взрослой национальной сборной Латвии: он будет одним из помощников Айнара Багатскиса на Евробаскете-2017.

На двух предыдущих европейских первенствах сборная Латвии U-20 добиралась до четвертьфинала, в 2015-м стала пятой, через год — шестой. Высшее достижение — серебро на ЧЕ-2013.