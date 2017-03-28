В качестве главного тренера молодежной сборной Латвии (U-20) по хоккею утвержден Карлис Зирнис. Такое решение было принято на заседании Федерации хоккея Латвии.

"Зирнис несколько лет работал помощником и в сборной Латвии, и в юниорской сборной Латвии, а сейчас довольно удачно руководит юниорской командой в США. У него достаточно опыта и знаний, чтобы тренировать молодежную сборную Латвии на чемпионате мира. Уверен, что под руководством Зирниса латвийская сборная вернется в элиту", — сказал президент LHF Айгарс Калвитис.

В январе этого года на мировом первенстве среди молодежи сборная Латвии U-20 под руководством Эрика Милюнса заняла последнее место в высшем дивизионе и выпала в группу А первого дивизиона, где сыграет на следующий сезон. До Милюнса, в сезоне-15/16, молодежку тренировал Леонид Береснев.

39-летний Зирнис с 2012 года работал в сборной Латвии помощником главного тренера у таких специалистов, как Тэд Нолан, Александр Белявский и Леонид Береснев. С 2015 по 1017 Зирнис был ассистентом главного тренера в юниорской сборной Латвии.

Сейчас Карлис Зирнис является главным тренером команды "Божерсити-Шривпорт Мэдбагс", выступающей в североамериканской лиге NAHL. В феврале этого года он был выбран одним из тренеров на матч звезд этой лиги. В бытность игроком Зирнис выступал за сборные Латвии U-18 и U-20 на чемпионатах мира.

Первый турнир под руководством Зирниса молодежка Латви проведет в мае — в Сочи она сыграет на Кубке Черного моря.