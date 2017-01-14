Мякярайнен одержала первую победу в сезоне, Бендика — 47-я

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В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону и сегодня там состоялся женский спринт на 7,5 км. Первую победу в сезоне одержала финка Кайса Мякярайнен, сумевшая опередить своих главных конкуренток за Хрустальный глобус чешку Габриэлу Коукалову и немку Лауру Дальмайер.