Коукалову финская биатлонистка опередив на 22 секунды, а Дальмайер — на полминуты. Победительница и призеры на огневых рубежах стреляли безошибочно.
Лучшая латвийская биатлонистка Байба Бендика допустила две ошибки (по одной в стрельбе лежа и стоя) и в итоге заняла 47 место в конкуренции 104-х участниц. Мякярайнен она проиграла 2 минуты 38 секунд.
В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать Коукалова (533 очка), следом идет Дальмайер (512), третья — Мякярайнен (508).
Биатлон. Кубок мира-2016/17. 5-й этап (Рупольдинг, 14 января). Женщины. Спринт. 7,5 км:
1. Кайса Мякярайнен (Финляндия) — 20.51,8 (0 штрафных кругов).
2. Габриэла Кукалова (Чехия) — отставание 22,0 (0).
3. Лаура Дальмайер (Германия) — + 30,1 (0)…
47. Байба Бендика (Латвия) — + 2.38,6 (2)…