В Будапеште на чемпионате мира по водным видам спорта начались соревнования по плаванию. В мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем команда Латвии обновила национальный рекорд.

В эстафете 4х100 метров вольным стилем за команду Латвии плыли Увис Калныньш, Даниил Бобров, Николвй Маскаленко и Гиртс Фрейбергс. В предварительных соревнованиях их результат в эстафете составил 1.24,40, что на 0,07 секунды лучше, чем прежний рекорд Латвии, установленный в 2012 году. По итогам предварительных заплывов эстафетная команда Латвии заняла 18-е место среди 20-ти команд и не отобралась в следующий этап.

Кроме того, латвийские пловцы выступили на двух личных дистанциях чемпионата мира-2017. Маскаленко на 50-метровке баттерфляем показал результат 24,63 секунды и занял 41-е место (в полуфинал отобрались 16 лучших). Чтобы попасть в полуфинал, Маскаленко требовалось проплыть на 0,97 секунды быстрее. А Бобров на стометровке брассом с результатом 1.03,46 занял 50-е место.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 30 июля. От Латвии выступят 7 пловцов — в 13 индивидуальных дистанциях и в четырех эстафетах.

Два года назад на ЧМ-2015 в Казани лучший результат показал Увис Калныньш — 17-е место на 200 метров комплексом с новым рекордом Латвии.