Турнир в Чехии в этом году посетили президент Международной федерации таэквондо (ITF) профессор Ри Йонг Сон и Гранд-мастер Хван Хо Йонг (9 дан).

В первый день соревнований медаль высшего достоинства в разделе "спаррин" среди юношей завоевал Арсений Элкснин. Он успешно провел все три боя, одержав уверенные победы над соперниками из Украины и Македонии, завоевав 1-е место.

Успешно выступила и латвийская спортсменка Анна Баталова, занявшая второе место в разделе "спарринг" среди девушек. Анна дошла до финала, где уступила спортсменке из Чехии.

Самый юный участник латвийской команды в Нимбурке Андрей Рейманис в категории „кадеты" занял два третьих места в дисциплинах Sparring и Tul.

Во второй день состязаний серебряную медаль в разделе Тул среди юниоров завоевал Антон Сихарулидзе. Это одна из сложных медалей, поскольку категория была самой многочисленной по количеству участников на этом чемпионате. Антон стартовал в 1/32 финала, одержал пять побед и только в решающей схватке уступил оппоненту из Чехии.

Наконец, Антон Марковский успешно выступил среди юниоров в "спарринге" (весовая категория до 51 кг), где дошел до полуфинала и занял 3 место.

Таким образом, на этих состязаниях латвийские таэквондисты завоевали медали всех достоинств.