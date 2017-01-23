Порталы DELFI, draugiem.lv и Basket.lv проводят голосование среди болельщиков на определение стартовых пятерок команд Матча звезд Латвийской баскетбольной лиги.

Голосование продлится до 31 января. Игроки выбираются для команд "сборная легионеров" и "сборная ЛБЛ" (латвийские баскетболисты). Болельщики для каждой команды выбирают по 5 игроков — по два защитника и форварда и по одному центровому. Отдать свой голос с конкретного IP можно один раз в сутки.

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Матч звезд "Olybet" LBL в формате ЛБЛ — Легионеры состоится 11 февраля в Вентспилсе. Начало матча — 15.00, а в 13.00 начнутся различные конкурсы — трехочковых, слэм-данков, броски тренеров с центра площадки, среди групп поддержки (командные и личные). В этом году впервые в программу мероприятия включен финальный матч Юниорской лиги NBA.

Матч Звезд ЛБЛ в таком формате проводится в десятый раз. Ранее пять раз в нем побеждала команда латвийских игроков (1995 год — 139:133, 2012 год — 132:131, 2014 год — 154:110, 2015 год — 124:113, 2016 год — 125:102), трижды — команда Легионеры (2004 год — 106:93, 2005 год — 127:123, 2013 год — 92:86), а один раз была ничья (2000 год — 110:110).