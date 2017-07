В гастрономическом павильоне Рижского Центрального рынка прошли соревнования Ghetto Kings of Air среди лучших слэм-данкеров мира. Первое место по броскам сверху в баскетбольное кольцо занял американец Крис Стейпл. Представитель Латвии Иварс Рихардс Жвигурс не отобрался в полуфинал.

В предыдущие годы соревнования Ghetto Kings of Air проходили в Риге в парке Гризинькалнс, а на этот раз впервые были перенесены в самый центр города, причем в непривычное для спортивных мероприятий место — на Центральный рынок. Гастрономический павильон рынка для проведения турнира был преобразован. В центре просторного помещения установили баскетбольную площадку, поставили трибуны.

Мастерство данкеров оценивали сотни зрителей, а также компетентное жюри — бывший баскетболист НБА Андрис Биедриньш, игроки сборной Латвии Анжей Пасечник и Янис Блумс, бывший игрок НБА и нынешний глава Федерации баскетбола России Андрей Кириленко, президент Латвийского баскетбольного союза Валдис Воинс.

По словам организаторов, в этом году состав участников конкурса слэм-данков был как никогда сильный. За победу в рижском Ghetto Kings of Air соперничали: канадец Джордан "Mission Impossible" Килигэнон, американцы Крис "Hoopstar" Стейпл из Лос-Анджелеса, Джордан "Take Flight" Саузерленд, Гай Дюпуи (победитель второго сезона The Dunk King), Кристофер "CJ Champion" Джонс, украинец Вадим "Miller" Паддубченко, поляки Арек Пржибыльски и Питер Грабо, победитель слэм-данков на литовском "матче звезд" Гедеминас Житлинскас.

Латвия была представлена Иваром Рихардом Жвигурсом из клуба "Валга/Валка". Тогда как лучший латвийский данкер Кристапс Даргаис в этот раз в соревнованиях не участвовал из-за травмы.

В первом круге выступали все участники. В полуфинал вышли шестеро — Стейпл, Килигэнон, Дюпуи, Пржибыльски, Саузерленд и Паддубченко. Победитель соревнований в 2015-2016 годах Килигэнон выступал с травмированной рукой, что помешало ему совершить вторую попытку: в итоге он не пробился в финал.

В финал попали трое — американцы Стейпл, Дюпуи и Саузерленд. После первой попытки лидерство захватил Дюпуи. За свой слэм-данк через трех людей он получил от трех членов жюри по 13 баллов, и еще от двух — по 10 баллов. Во втором круге, когда на площадке появился автомобиль, лучше все себя проявил Стейпл. В первой попытке он перелетел два мотоцикла, развернулся в воздухе на 360 градусов и успел пронести мяч под ногой прежде, чем вонзить сверху его в кольцо, за что все судьи ему поставили "десятки".

А во второй попытке Стейпл перелетел через два автомобиля, и четыре судьи ему выставили "13" баллов (еще один поставил "10"). Дюпуи еще более сложный по исполнению данк через машину не удался — он остался вторым, а тройку лучших замкнул Саузерленд. В прошлом году Стейпл занял второе место.