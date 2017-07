11 июля на Рижском центральном рынке в новом гастрономическом павильоне пройдет чемпионат мира по броскам сверху (слэм-данк) — "Ghetto Kings of Air 2017". В соревнованиях примут участия лучшие данкеры планеты.

Нынешний чемпионата мира "Ghetto Kings of Air" станет пятым в истории, который примет Рига. За титул лучшего исполнителя слэм-данков будут соперничать девять лучших данкеров планеты.

В Латвию приедут "Си-Джей чемпион" (CJ Champion) из Флориды, чемпион Литвы по слэм-данку Гедиминас Жилискис, лучшего данкер Филиппин Дэвид Карлос, победителя турнира "Krastu mači 2016" Джордан "Take Flight" Саузерленд, победитель американского турнира "The Dunk King" Гай Дюпуи, украинец Вадим "Миллер" Падубченко, финалист "Kings of Air 2016" американец Крис Стейплс, поляки Питер Грабо и Арек "ArO" Пжибыльски, а также "король воздуха" 2015-го и 2016-го годов Джордан Mission Impossible" Килигэнон.

Организаторами мероприятия на Рижском центральном рынка являются Раймонд Элбакян, Ренарс Зелтыньш и команда Ghetto Family. Вход на "Ghetto Kings of Air 2017" — бесплатный и без возрастных ограничений, подробнее — на сайте турнира.